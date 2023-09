Ospedale San Pio: nessuna emergenza idrica L'azienda ospedaliera assicura: alcun disagio per i pazienti

“L’emergenza idrica che ha interessato da domenica 10 settembre la città di Benevento non ha provocato alcun disagio per i pazienti e gli utenti dell’Azienda ospedaliera San Pio”. Lo comunicano dal nosocomio sannita assicurando che sin dalle prime ore della sospensione idrica, dalla mezzanotte del 10 settembre per lavori straordinari, sulla condotta regionale tratta Curti, la Direzione Aziendale, la Prefettura di Benevento, i Vigili del Fuoco e la Gesesa Spa hanno posto in essere tutte le attività necessarie a garantire l’approvvigionamento di acqua necessaria alle attività sanitarie. La Gesesa ha provveduto ininterrottamente, con l’utilizzo di apposite autobotti, al trasporto di acqua potabile per il riempimento delle vasche di accumulo ubicate presso il Presidio Ospedaliero 'G. Rummo' di Benevento.

Tutte le fasi operative sono state seguite, minuziosamente, dalla Prefettura di Benevento in sinergia con la UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio dell’Azienda ospedaliera San Pio fino alle ore 6 di stamane. Le operazioni di approvvigionamento e monitoraggio dei flussi idrici si sono protratte per tutta la notte con il coordinamento del personale tecnico ed amministrativo della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio nonché con la presenza delle ditte incaricate alla manutenzione”.

“Ringrazio tutte le Istituzioni che, in queste ore di sospensione idrica, hanno lavorato affinché non vi fossero ripercussioni sulle attività ospedaliere, garantendo sempre la tutela della salute dei cittadini che usufruiscono dei nostri servizi. La collaborazione istituzionale e l’impegno dei tecnici dell’azienda ospedaliera San Pio rappresenta un grande esempio di sinergia, fondamentale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni anche in piena emergenza”, afferma il direttore generale Maria Morgante.