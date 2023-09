Ponte Serretelle, PD: "Gara aggiudicata solo da pochi giorni: chiuso da 5 anni" "L'amministrazione diceva di poter risolvere il problema in pochi mesi"

Il gruppo comunale del Partito Democratico interviene sulla vicenda del Ponte Serretelle: "Cinque anni sono trascorsi dalla chiusura del Ponte Serretelle e soltanto in questi giorni è stata aggiudicata la gara per effettuare i lavori. Per capirci: non siamo neanche alla prima pietra. Vuol dire che il problema che l'amministrazione nel 2018 annunciava di poter risolvere in pochi mesi e ancora lì. Quello che manca è il ponte. E questo sì che è un concetto elementare. Ma andava ribadito a chi fa finta di non capire. Rivendicare meriti quando ci si presenta con cinque anni (per ora) di ritardo non è solo inopportuno: è di cattivo gusto. Realizzare il ponte Serretelle è un atto dovuto. Una cosa che bisogna fare e basta. Voi siete semplicemente quelli che ci hanno impiegato troppo tempo. E questo - nel mondo reale- non è mai un merito".