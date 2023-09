Al via il nuovo anno scolastico, Fortini e Mortaruolo nel Sannio L'assessore incontra studenti e docenti, poi conferma: anche quest'anno trasporti gratuiti

L'assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini e il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo oggi a Montesarchio, per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, presso l'Istituto Fermi. Nel centro della Valle Caudina l'evento con le istituzioni locali, provinciali e regionali tra musica, balli e racconti. E si è raccontata agli studenti, parlando di futuro ma anche di emozioni l'esponente di Palazzo Santa Lucia che proprio con i ragazzi del Fermi ha partecipato ad un recente viaggio ad Auschwitz. “Un viaggio straordinario”, ha commentato Lucia Fortini, quindi il messaggio: “L'istruzione e la cultura da soli non bastano, se non riesci a capire che c'è una persona accanto a te in difficoltà e non l'aiuti”. E sempre a margine dell'incontro ha assicurato l'impegno della regione sul dimensionamento scolastico: “Abbiamo presentato ricorso al Tar, perché riteniamo non sia giusto tagliare o accorpare”, ha assicurato per poi confermare: “Come accade ormai da otto anni anche per quest'anno abbiamo confermato il trasporto scolastico gratuito”.

Scuole e aree interne

Come detto, presente all'evento anche il consigliere regionale Mortaruolo che sul dimensionamento ha ricordato: “Abbiamo cominciato proprio nel Sannio la prima parte di ragionamento”. E dunque, dal consigliere sannita l'impegno per il territorio: “Bisogna fare uno sforzo straordinario per migliorare il migliorabile. E quindi quest'anno ancora ulteriore attenzione per rifacimento di edifici scolastici, attrezzature, trasporto ancora gratuito, aspetto che forse raccontiamo poco ma credo significativo per gli studenti”. E la presenza dell'assessore è “un segnale di vicinanza alle aree interne”. Ed è proprio qui che dobbiamo investire per le aree interne “sulla scuola, le nuove generazioni”.

Una vicinanza considerata importante per la comunità scolastica: “Il messaggio è di augurio per un percorso di piccoli passi, ma grandi traguardi. La loro presenza qui importante – ha spiegato la dirigente Pasqualina Luciano - unite le istituzioni, unite le associazioni, per offrire ai ragazzi il meglio: opportunità di crescita culturale e formativa”.