Laboratorio felicità pubblica: incontro con presidente Fondazione con il Sud Oggi presso il centro Servizi Volontariato

Il Laboratorio per la felicità pubblica organizza mercoledì 20 settembre alle ore 17.30, presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento (Viale Mellusi, 68), un incontro con Stefano Consiglio nuovo Presidente della Fondazione CON IL SD sul tema: “Il Sud del noi. I giovani, le comunità, il terzo settore”.

L’incontro, condotto da Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica, è strutturato in forma di dialogo di cittadini attivi con il Presidente della Fondazione CON IL SUD Stefano Consiglio. Saranno affrontati gli aspetti centrali dello sviluppo sociale del Mezzogiorno d’Italia: la questione giovanile, la cura delle relazioni umane nelle aree interne e nei centri urbani, il ruolo strategico del terzo settore per accrescere il capitale sociale dei nostri territori, la felicità pubblica da costruire nelle comunità meridionali.

Sono previsti i saluti di Maria Cristina Aceto Direttrice del Centro Servizi per il Volontariato delle province di Avellino e Benevento.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Base Benevento.