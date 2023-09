Dimensionamento scolastico, Mastella scrive a Lombardi: Serriamo i ranghi Sindaco Benevento al presidente della Provincia: convocare Sindaci per scongiurare penalizzazioni

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al presidente della Provincia Nino Lombardi sul tema del dimensionamento scolastico in provincia di Benevento. Nel testo della missiva si legge: "Gentile presidente, mentre una nuova stagione scolastica ha preso il via, dobbiamo registrare che non sono scongiurati per il territorio provinciale sannita i rischi di una pesante penalizzazione derivante dall'applicazione delle norme sul dimensionamento scolastico, introdotte dalla Legge di Bilancio (197/2022).

L'applicazione asettica dei parametri aritmetici di riferimento comporterebbe, nel territorio sannita, una raffica di tagli ed è concreto il rischio che si materializzino riduzioni delle dirigenze e accorpamenti tra i plessi.

L'Amministrazione provinciale, da Te presieduta, ha mostrato già nel recente passato, sensibilità e attenzione all'esigenza di salvaguardare quell'inestimabile patrimonio che è il sistema educativo e scolastico della provincia e la Conferenza che si è tenuta alla Rocca dei Rettori lo scorso 5 giugno è stato già un importante momento di riflessione e condivisione sul tema del dimensionamento scolastico.

Ora ritengo sia il momento di serrare i ranghi. Ti invito dunque a convocare un'Assemblea dei Sindaci della provincia di Benevento allo scopo di valutare la possibilità di un Documento unico che contenga suggerimenti operativi per mitigare l'effetto delle nuove e rigide disposizioni normative sul paesaggio scolastico sannita. Sarebbe una forma istituzionale di moral suasion importante rispetto alle determinazioni che saranno assunte dalla Regione e dal Governo nazionale. La battaglia in difesa della solidità del sistema scolastica sannita non ha colore e auspico possa mobilitare tutta la classe politica del territorio, senza distinzioni di nessuna sorta", conclude il sindaco Mastella.