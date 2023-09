Comune. Per l'inserimento nel portale turismo, aziende possono inoltrare istanze L'assessore al Turismo del Comune di Benevento, Cappa: "Nessun onore per le attività interessate"

L'assessore al Turismo Attilio Cappa annuncia che è stato pubblicato l'avviso pubblico, firmato dal dirigente Alessandro Verdicchio, per l'acquisizione di istanze finalizzate all'inserimento sul sito web 'Portale turismo Città di Benevento' di attività o servizi di valenza turistica. Il documento integrale è pubblicato all'albo pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Benevento.

I soggetti interessati devono far pervenire le domande entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2023, sull'apposito modello allegato all'avviso inoltrandolo ad uno dei seguenti indirizzi mail: turismo@comunebn.it, turismo@pec.comunebn.it

"Si tratta di un'indagine esplorativa - spiega l'assessore Cappa - al termine della quale non sono previste né graduatorie, né altre particolari classificazioni. Per le attività interessate nessun onere. E' invece una strada che percorriamo per aumentare l'attrattività turistica della città attraverso un sito internet ad hoc, consapevoli che l'accessibilità e la visibilità telematica sono irrinunciabili leve globali di sviluppo in ambito turistico. Le imprese potranno anche presentare proposte commerciali o forme di agevolazioni particolari per i visitatori e avranno un importante canale di promozione in una forma di co-marketing tra pubblico e privato da cui la città può solo ricavare vantaggi", conclude Cappa.