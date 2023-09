Progetto Dreams per attività sportive e culturali, domande entro il 27 settembre Coppola: "Per favorire la massima accessibilità alle attività culturali e sportive"

L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato firmato dal coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale B1 Gennaro Santamaria l’avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo destinato alla frequenza di attività sportive e culturali per minori di età compresa tra 4 e 18 anni (non compiuti) e appartenenti a nuclei familiari fragili residenti nei comuni dell'Ambito B1 (Benevento capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

"Per favorire la massima accessibilità alle attività culturali e sportive - evidenzia l'assessore Coppola - l'Ambito riconoscerà un contributo fino ad una soglia massima mensile di 45 euro per la frequenza, mentre l'eventuale importo eccedente dovrà essere versato dal beneficiario alla società o all'associazione. Previsto un riconoscimento economico nella misura massima di 80 euro per la dotazione di eventuale materiale di base necessario allo svolgimento dell'attività".

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 27 settembre 2023.