Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, ecco il dispositivo traffico Per gli eventi al Rione Libertà di Benevento

L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, rende noto che in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata vigerà il seguente dispositivo del traffico:

- chiusura al traffico e istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in via Vitelli, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Cocchia all’incrocio con via Cosentini, e in via Poerio, nel tratto compreso tra via Vitelli e via Minghetti, dalle ore 19:00 al termine dei festeggiamenti dei giorni 14, 15, 16 e 17 settembre;

- chiusura al traffico e istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in via Bonazzi, nel tratto compreso tra via Iadanza e via Capozzi, dalle ore 15:00 del 14 settembre fino al termine dei festeggiamenti (17 settembre).