Laboratori e incontri per avvicinare i più piccoli alla lettura Presentata a Palazzo Paolo V la due giorni del piccolo festival Il mondo figurato

Laboratori per i più piccoli, incontri con autori, spazio inoltre alle scuole e attenzione alla sostenibilità. Si parte sabato a Benevento con il piccolo festival dedicato alla letteratura per l’infanzia e per i ragazzi “Il mondo figurato”.

Una due giorni promossa dall'associazione Condividiamo e dal Comune con la collaborazione di numerosi partner come Nati per Leggere Campania, Asia e Gesesa nonché diversi istituti scolastici del territorio. Un progetto che vuole stimolare e alimentare l’immaginazione dei giovanissimi, ma anche degli adulti. Si parte infatti proprio dai più piccoli, ma le iniziative coinvolgeranno anche i più grandi. Un ricco programma di ospiti ed eventi che si svolgeranno tra la Villa comunale, il Teatro comunale e il centro storico. Sabato pomeriggio, infatti, come evidenziato in conferenza, ci sarà una passeggiata tra i luoghi storici per raccontare la leggenda delle Streghe ai ragazzi, partendo da Palazzo Paolo V. Spazio inoltre all'approfondimento con incontri tematici ed esperti per parlare dell'importanza della lettura sin da bambini, e non solo. “Ogni incontro sarà l’occasione non solo per presentare i libri ma anche per parlare di tematiche più ampie”, ha spiegato Claudia Cioffi presidente dell'associazione Condividiamo.

Come detto poi la due giorni sarà anche l'occasione per parlare di sostenibilità ai più piccoli. Ecco perché “abbiamo aderito a questa iniziativa che coniuga esigenza di divulgare buone pratiche ambientali e quindi di uno sviluppo sostenibile”, ha spiegato Donato Madaro, amministratore unico di Asia nel corso della conferenza di presentazione che si è svolta questa mattina alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti di alcune delle scuole aderenti nonché della presidente della commissione Cultura, Mara Franzese e l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini. Ed è stata proprio l'esponente della giunta Mastella a fare gli onori di casa in biblioteca comunale ribadendo l'impegno del Comune per promuovere la lettura.

“Rappresenta l'occasione – ha spiegato Antonella Tartaglia Polcini - per offrire, a partire dai più piccoli lettori come i bimbi della scuola dell'infanzia e della primaria ma continuando con la secondaria di primo e di secondo grado, una lettura di relazione o una relazione di lettura”.