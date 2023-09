Lucarelli, caduti pezzi di intonaco in un'aula: sopralluogo tecnici Provincia Aula chiusa tempestivamente da Dirigente. Nuove indagini domani.

E’ terminato alle 18.30 il sopralluogo del Dirigente del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Benevento ing. Salvatore Minicozzi e dei tecnici dello stesso Settore presso l’ Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di viale San Lorenzo del capoluogo a seguito della caduta, avvenuta stamani, di pezzi di intonaco dal soffitto di un’Aula al piano rialzato.



Il Dirigente aveva subito disposto per un intervento di chiusura per la messa in sicurezza dell’Aula interessata e di quella soprastante e, al termine del sopralluogo, ha altresì disposto per un’indagine con una strumentazione sofisticata da effettuarsi nella giornata di venerdì 15 settembre. Per questa ala del grande complesso scolastico, la cui costruzione

risale ad alcuni anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale erano stati predisposti interventi di manutenzione straordinaria che sono stati effettuati nel sottotetto della stessa verticale, mentre altri lotti dello stesso programma di lavori debbono essere ancora realizzati nella medesima verticale per i piani sottostanti.

Al momento, comunque, per l’ ITI “Bosco Lucarelli” sono in corso: 1) le procedure di appalto (la consegna delle offerte di gara è scaduta in data 12 settembre) per una nuova palestra mediante demolizione e ricostruzione di strutture esistenti er un importo finanziato di € 960.947; importo a base di gara € 778.497 (Appalto integrato su progetto

fattibilità tecnico-economica)

2) la redazione da parte dell’Impresa vincitrice di appalto del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del corpo fucina e laboratori per € 4.950.000.