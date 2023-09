Intermodalità: Benevento al centro di nuove connessioni con Itabus Da oggi attiva linea che collega la Puglia con Roma, Firenze, Torino, Milano e col capoluogo sannita

Prosegue l'investimento di Italo sull'intermodalita'. E' quanto si legge in una nota. Dopo l'acquisizione di Itabus e l'avvio dei servizi treno piu' bus con un solo biglietto valido per entrambi i mezzi (che hanno fatto il loro esordio in estate), la societa' ferroviaria ha deciso di espandere il proprio network per soddisfare la grande domanda di trasporto condiviso. I servizi Italo- Itabus, attivi in ??Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, hanno ottenuto risultati positivi nella stagione estiva: Pompei, Sorrento, Gallipoli, Milazzo sono solo alcune delle mete che hanno riscontrato maggior apprezzamento da parte dei viaggiatori. Nel dettaglio, per la stagione che arriva per la Campania verranno introdotti dal 2 ottobre 4 collegamenti giornalieri che collegheranno Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma a Pompei, Ercolano, Nocera Inferiore e Battipaglia (utilizzando la stazione di Napoli Afragola come hub intermodale). Una linea pensata per i numerosi turisti che in ogni periodo dell'anno si recano a visitare gli antichi scavi delle citta' campane, oltre che per i cittadini del territorio, che avranno cosi' modo di essere serviti dall'Alta Velocita'. Sara' poi lanciata anche una nuova tratta, operativa dal 18 ottobre, che connettera' Nola, Avellino e Grottaminarda con le citta' del centro nord. Fino a 8 servizi quotidiani su questa nuova linea, che dara' modo a numerosi cittadini campani di poter utilizzare l'alta velocita' diItalo.

Da oggi, invece, e' attiva in Puglia la linea che collega con 4 connessioni al giorno Gioia del Colle, Massafra, Taranto e Brindisi alle citta' di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Benevento ( sara' Bari Centrale lo snodo intermodale dove poter fare il cambio tra ItaloeItabus). Dato il forte riscontro estivo, sono poi stato confermati i viaggi per la Calabria che servono Sibari, Cariati, Ciro' Marina e Crotone, a cui si e' aggiunta la fermata di Frascineto e quella di Lauria in Basilicata. In questo modo, con i 2 servizi quotidiani che uniscono la Calabria alle grandi citta' del centro nord, anche la Basilicata entra nel network intermodale Italo-Itabus (su questa linea il cambio treno-bus viene effettuato presso la stazione di Napoli Centrale). In Sicilia mantenuti i servizi gia' operativi e fortemente richiesti in estate: 4 collegamenti al giorno per la linea che da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno servono Catania, Enna, Caltanissetta ed Agrigento; altri servizi per le fermate di Milazzo e Palermo (se arrivi a Villa San Giovanni in treno, e' gia' incluso anche il trasferimento via traghetto e una volta sull'isola si viaggia a bordo di Itabus). "Abbiamo creduto fortemente in questi servizi intermodali treno piu' bus ei primi risultati ci hanno dato ragione", dichiara Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo . E prosegue: -Itabus per le vacanze, avendo modo di visitare mete che prima erano difficilmente raggiungibili se non con un mezzo privato. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi mesi iniziali, per questo abbiamo deciso di espandere la nostra rete e lanciare nuovi collegamenti, supportando cosi' lo sviluppo infrastrutturale e turistico dei territori".