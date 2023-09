Unisannio fa "Il Processo a Francesco": analisi della rivoluzione di Bergoglio Presentazione nell'ambito del Progetto Legalità

Martedì 19 settembre, alle ore 9.30, nella Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Sannio, Padre Enzo Fortunato presenta il libro “Processo a Francesco. Il messaggio del Santo nella rivoluzione di papa Bergoglio”.

L’iniziativa, nell’ambito del Progetto Legalità è cultura della R.E.L.Azione finanziato dal MUR, sarà un dialogo a più voci insieme al rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella, l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, la responsabile scientifica del Progetto Legalità è cultura della R.E.L.Azione Antonella Tartaglia Polcini, del docente di Sociologia UNISANNIO Francesco Vespasiano e del dottorando di ricerca UNISANNIO Gabriele Uva.

Il libro offre una chiave di lettura interessante sulla società del giudizio, in cui tutti sono abituati a giudicare senza provare a capire l'altro e ad accoglierlo con misericordia. Il libro mette in relazione le storie del santo di Assisi e di papa Francesco, analizzando i processi a cui San Francesco fu sottoposto e ai continui attacchi, anche interni alla Chiesa, a cui viene sottoposto il pontefice. Emerge anche una similitudine nel modo in cui entrambi non rispondono al giudizio, anche pesante, degli altri, ribaltando completamente il piano e la logica dell'accusa, facendo prevalere la logica del cuore.

Padre Enzo Fortunato è frate minore conventuale, giornalista e scrittore. Dal 1997 al 2021 è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco. Dal 2011 è tra i conduttori del programma Tg1 dialogo, in onda il sabato alle 8.20 su Rai 1. Collabora con il Corriere della Sera, Gruppo QN e Huffington Post. Inoltre, è stato definito un prete influencer per i suoi tantissimi follower sui social network, sui quali promuove la rubrica #carabravagente. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro "Processo a Francesco", edito da Mondadori. Ultimamente è impegnato in diverse attività, anche a carattere diplomatico, per promuovere la pace in Ucraina.