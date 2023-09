Città Spettacolo, Mastella: "per gli sparlatori serve la briglia della comare" Bilancio per il festival di Benevento. Il sindaco: formula pop intoccabile

"Agli 'sparlatori' di questa città sarebbe il caso di mettere, come suggerisce Gramsci, la briglia della comare".

Non risparmia stoccate il sindaco Clemente Mastella per aprire l'incontro conclusivo della 44esima edizione di Benevento Città Spettacolo.

Parte dai numeri, rimarcando il successo di pubblico del festival "Abbiamo superato le 100mila presenze e sembra che sia una cosa scontata, abbiamo riportato anche il pubblico in teatro e sono orgoglioso di come si sono comportati i ragazzi per il concerto di Geolier. Abbiamo avuto tanta gente che ha arricchito l'economia della città. Sono soddisfatto" prosegue il primo cittadino rimarcando "La regia che porta avanti Renato si ispira a quella che era la formula di Quattro notti e più di luna piena..., tenendo viva la città tra libri, dibattiti, teatro, musica per diversi giorni, contemporaneamente, ed è una caratteristica unica. È utile per la città - conclude - e ci rende protagonisti in Regione”. Poi aggiunge “Per il prossimo anno sarà difficile scegliere i nomi dopo il successo di Morandi, sicuramente continueremo a proporre eventi popolari che preferiamo rispetto a cose criptiche, questo è il nostro marchio di fabbrica”. Non manca una battuta “Sarà così fino al 2027 e se ci sarà il terzo mandato... fino a quando sarà possibile”.

Si dice soddisfatto anche il vice presidente della Provincia, Antonio Capuano, mentre Renato Giordano prosegue “Sono davvero felice che città spettacolo sia tornata ad essere brand, la città si è riappropriata del festival e continueremo su questa strada”.

“Contestare le scelte artistiche rientra nella dialettica che è il sale di democrazia e del confronto ma oggi analizziamo i fatti – l'intervento dell'assessore alla Cultura Antonella Tarataglia Polcini - ci siamo cimentati con grande attenzione al fare, abbiamo raccolto anche giudizi lusinghieri da critici della cultura che mi piacerebbe intervistare nel corso dell'anno per ascoltare anche il loro punto di vista”. Ricorda poi il lancio “social” della città durante il festival con la presenza di numerosi influencer a Benevento “Basti pensare che le storie sulla città hanno raggiunto il traguardo delle 600 mila visualizzazioni”.