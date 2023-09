Scuola Pacevecchia, lunedì l'inaugurazione Dopo l'intervento la cerimonia con i rappresentanti dell'amministrazione

Si terrà lunedì diciotto settembre, alle ore 8:00, la cerimonia d'inaugurazione della nuova scuola di Pacevecchia. Al taglio del nastro, presso il plesso di via Nicola Ciletti, prenderanno parte il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore alle Opere pubbiche Mario Pasquariello, il consigliere delgato all'Istruzione Francesco Farese e il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Federico Torre. Il parroco di Santa Maria della Pace don Teodoro Rapuano officierà il rito della benedizione. Si ricorda che i lavori eseguiti presso l'istituto di Pacevecchia hanno consentito un adeguamento e consolidamento strutturale che - mediante pilastri d'acciaio utili ad assorbire eventuali azioni orizzontali anche di ordine sismico - ha permesso il raggiungimento dei parametri anti-scosse previsti dalla normativa vigente. La sostituzione degli infissi e della pavimentazione, l'adeguamento degli impianti e l'ammodernamento dei sistemi video e d'illuminazione consentiranno ai ragazzi, ai docenti e agli operatori scolastici di poter studiare e lavorare in un ambiente confortevole e sicuro.

"Invitiamo anche le famiglie e i cittadini a partecipare - spiegano il sindaco Mastella, l'assessore Pasquariello e il delegato Farese - perché riteniamo che la riapertura della scuola di Pacevecchia sia un momento di festa per tutto il quartiere, che potrà fruire ora di un edificio sicuro, moderno e funzionale".