Lions: "Solidarietà a Rosa: inaudito mettere nomi di bambini sui muri" "Fatti lesivi non solo dell'assessore, ma di tutta la città di Benevento"

Il Presidente, il consiglio Direttivo e tutti soci del Lions Club Benevento Arco Traiano esprimono solidarietà e vicinanza agli amici soci Alessandro Rosa ed Elisabetta Feleppa, vittime di un atto oltraggioso e vigliacco.

Esporre pubblicamente i nomi di minori e fatti di vita privata per infangare un uomo e un politico che negli ultimi anni sta cercando di ridare ossigeno alla nostra comunità con iniziative lodevoli non solo nel campo dell’ambiente ma anche nel suo campo professionale, è lesivo non solo dell’immagine di Alessandro ma di tutta la città di Benevento.

Siamo dispiaciuti come Club e come cittadini di Benevento di assistere nel 2023 ancora a questi atti beceri che nulla hanno a che fare con la civiltà e con il bene comune.

Siamo sicuri che Alessandro e la sua famiglia saranno ancora più forti e continueranno a dare il loro prezioso contributo alla nostra città di cui il nostro Club è pienamente orgoglioso.