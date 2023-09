Ponte Tibaldi, lunedì chiusura al traffico dalle ore 15 alle 18 Per un'attività di ricerca dell'Università del Sannio

Con un'apposita ordinanza firmata dal sindaco di Benevento Mastella è stata disposta la chiusura al traffico del ponte Tibaldi dalle ore 15 alle 18 di lunedì 25 settembre per via di attività di ricerca (Sensori a basso costo per il monitoraggio dinamico) dell'Università degli Studi del Sannio. In particolare il Dipartimento di Ingegneria dell‘Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con l’INGV – Osservatorio Vesuviano e con il Comune di Benevento, inizierà un’attività sperimentale per lo sviluppo di sensori accelerometrici, per valutare lo stato di salute di infrastrutture quali ponti stradali e ferroviari.

Si tratta di una ricerca di livello internazionale che vede coinvolte tutte le più importanti università italiane, nell’ambito di un tema di estrema attualità quale il monitoraggio dei ponti.

L’attività si svolge nell’ambito di un progetto di ricerca del Consorzio RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale) con la partecipazione anche della Protezione Civile.

L’attività, nello specifico, consisterà nell’installazione di dieci sensori wireless alimentati ad energia solare, in grado di registrare le accelerazioni derivanti dal traffico veicolare o anche da altri eventi naturali o artificiali per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La sperimentazione, quindi, prevede di collegare ogni singola stazione ad un pannello fotovoltaico in modo da ricaricare la batteria della stessa e consentire l’utilizzo del dispositivo h24 su ponti e viadotti per un monitoraggio permanente.

La sperimentazione avrà una durata di 12 mesi. In caso di esito positivo dei risultati, la sperimentazione potrebbe essere replicata su tutti i ponti del Comune di Benevento.