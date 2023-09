Servizio di voucher sociali, avviso per gli esercizi commerciali L'assessore Coppola: strumento utile a mitigare gli effetti generati dalla spirale dell'inflazione

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stata pubblicata la manifestazione d'interesse rivolta agli esercizi commerciali per la sottoscrizione di convenzione con il Comune di Benevento per il servizio di voucher sociali.

Destinatari dell'avviso sono gli esercizi commerciali, ubicati nel territorio comunale di Benevento, che vendono prodotti alimentari e di prima necessità (ad esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e prodotti per animali) e prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.

"L'elenco delle attività commerciali aderenti all'iniziativa è propedeutico alla formazione di un elenco presso cui si potranno spendere i voucher sociali elettronici. Quando l'iter sarà concluso potremo mettere a disposizione dei nuclei in difficoltà economica uno strumento utile a mitigare gli effetti generati dalla spirale dell'inflazione che ha intaccato, purtroppo, pesantemente il potere d'acquisto di molte famiglie", evidenzia l'assessore Carmen Coppola.