Maltempo, Cia Benevento: preoccupati per le nostre aziende Violenti nubifragi e grandinate mettono a repentaglio la produzione di tante imprese agricole

Ancora una volta violenti nubifragi e grandinate mettono a repentaglio la produzione di tante imprese agricole nel Sannio. A lanciare l’allarme è il presidente di Cia Benevento Carmine Fusco.

“Purtroppo - ha dichiarato Fusco - il maltempo torna a fare danni alle nostre aziende agricole. Danni ingenti se si considera che la vendemmia è in corso e le uve sarebbero state pronte per essere raccolte. Inoltre - ha precisato Fusco - anche la campagna olearia potrebbe essere gravemente compromessa dal maltempo di queste ore che si va ad aggiungere alle copiose piogge registrate durante la fioritura e alla successiva fase di siccità.

Gli imprenditori agricoli sanniti - ha concluso il presidente di Cia Sannio - non possono essere lasciati soli, ci stiamo già attivando per far sentire la nostra voce all’assessorato regionale all’agricoltura”.