Come l’informazione può respingere l’assalto delle fake news Giovedì a Palazzo De Simone seconda giornata degli Stati Generali delle Comunicazioni

Si terrà giovedì 28 settembre, alle ore 10.30, presso L'Università del Sannio, la seconda giornata degli Stati Generali delle Comunicazioni, organizzati dal Co.Re.Com Campania.

"Il futuro del giornalismo tra social network ed intelligenza artificiale; come l’informazione può respingere l’assalto delle fake news". Questo il tema dell'edizione 2023 dell'evento. All'incontro presso la Sala Letture di Palazzo De Simone in Piazza Arechi II, a Benevento, interverranno per i saluti istituzionali il rettore dell'Ateneo sannita Gerardo Canfora, la presidente del Co.Re.Com. Campania Carola Barbato, il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Per la prima sessione dei lavori su “Usi e abusi in rete”, relazioneranno il procuratore capo di Benevento Aldo Policastro; Michele Mezza, docente di Epidemiologia sociale alla Federico II; Aaron Visaggio, professore di Sicurezza informatica a UNISANNIO; e Roberto Ghiaccio, psichiatra specialista dell'età evolutiva.

Per la seconda sessione su “Informazione e disinformazione al tempo dei social”, interverranno: il rettore Canfora; il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli; il caporedattore de Il Mattino Benevento Claudio Coluzzi; Mauro Della Corte, esperto di comunicazione; e Roberto Ruju, direttore responsabile Stylo24.