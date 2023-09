Meccanica, meccatronica e automazione: il futuro del settore in Campania L'incontro il 29 settembre, alle ore 10, presso l’openspace dell’ITI “Lucarelli” di Benevento

Meccanica, meccatronica e automazione: il futuro del settore in Campania tra formazione e imprese”. Questo il titolo dell’incontro in programma, il 29 settembre, alle ore 10, presso l’openspace dell’ITI “Lucarelli” di Benevento. Si confronteranno in merito, esperti del settore di respiro locale e nazionale.

Seguirà l’assemblea regionale della rete M2A della Campania con la presentazione della stessa, nonché l’individuazione della scuola capofila nella nostra regione. La M2A è una rete italiana fra istituti tecnici, scuole e aziende del settore della meccanica, meccatronica e automazione che punta alla promozione dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali e di quelli tecnici superiori, dislocati sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla produzione industriale del settore. Tra i suoi obiettivi c’è quello di elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, per facilitarli nella scelta di corsi di istruzione secondaria e ITS (Istituti tecnologici superiori) riconducibili all’area in questione. L’incontro del 29 potrà esser seguito collegandosi al seguente indirizzo: https://www.itilucarelli.edu.it/m2a/