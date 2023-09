Parco del Taburno - Camposauro, istituito centro educazione ambientale Attenzione ad ambiente e sostenibilità

È stato istituito dall’Ente Parco, il Ceas: centro educazione ambientale e alla sostenibilità, ‘’Terre del Taburno Camposauro’. "Struttura - spiegano dall'Ente parco - che ha come obiettivo quello di mettere in campo progettualità sull’educazione alla sostenibilità ambientale, attraverso azioni e percorsi formativi ed informativi per scuole, cittadini, enti locali, associazioni e aziende".

E il Presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano spiega: ‘"Il Ceas Terre del Taburno Camposauro nasce per diventare nel breve periodo punto di riferimento territoriale per l’educazione alla sostenibilità (ambientale, economica, sociale ed istituzionale). Attraverso un comitato scientifico, formato da esperti nelle materie ambientali, si progetteranno iniziative legate ai temi della sostenibilità da realizzare all’interno del parco del Taburno Camposauro. Queste attività sono fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni e ai cittadini la consapevolezza che le risorse naturali della nostra area protetta sono un bene comune limitato da preservare. Inoltre la missione del Ceas è anche quella di favorire la tutela e lo sviluppo del Parco Regionale del Taburno Camposauro in tutte le sue componenti ambientali, culturali e storiche -archeologiche, stimolare processi di cambiamento, aiutare a rendere i cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente, di sé e della comunità".