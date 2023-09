Rinviato il corso operatore Meccanico in programma per il 28 settembre Si terrà alla presenza dell’assessore regionale Filippelli e il presidente Confindustria, Vigorito

Per sopraggiunti impegni istituzionali dei partecipanti alla presentazione del corso di Operatore Meccanico in programma per il prossimo 28 settembre, Confindustria Benevento comunica che la presentazione è stata rinviata a data da destinarsi. Evento che si trerrà alla presenza dell’Assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli e del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, ed ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro e favorire con la collaborazione strategica di Confindustria Benevento la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani del Sannio.

