A Benevento parte il primo corso di "operatore meccanico" Il 28 Settembre sarà presentato il percorso IeFP Duale con indirizzo Lavorazione meccanica

È Organizzata per il prossimo giovedì 28 Settembre, a partire dalle 10.300, presso la Sala Conferenza de il Centro per l’’impiego a via XXIV luglio la presentazione del “Percorso di Istruzione e Formazione professionale di Operatore Meccanico con indirizzo in lavorazione meccanica per asportazione e deformazione” alla presenza dell’Assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli e del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.

Il percorso scolastico e formativo IeFP Operatore Meccanico ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro e favorire con la collaborazione strategica di Confindustria Benevento la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani del Sannio.

Il percorso, IeFP, finanziato dalla Regione Campania, e rivolto prioritariamente ai giovani tra i 14 e i 18 anni, mira a fornire ai partecipanti l’opportunità di creare un collegamento diretto di inserimento lavorativo conseguendo una qualifica professionale al 3 anno e un diploma professionale al 4 anno.

L’iniziativa si inserisce tra i percorsi di istruzione e formazione che offre ai giovani l’opportunità di acquisire competenze pratiche e una qualifica professionale nel campo dell’operatore meccanico.

Nell’occasione saranno presentate le opportunità offerte dal percorso formativo indirizzato alla figura di operatori meccanici, con uno specifico indirizzo sulle lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione.

Il profilo specifico è stato definito sulla base delle esigenze delle aziende associate a Confindustria Benevento Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica, attraverso un processo di mappatura dei fabbisogni occupazionali e progettato con la Scuola La Tecnica.

Il programma dei lavori:

10.30: SALUTI ISTITUZIONALI

NINO LOMBARDI, Presidente della Provincia di Benevento

10.40 INTRODUZIONE AI LAVORI

CLEMENTINA DONISI - Vicepresidente Confindustria Benevento e C.F.O. & HR Director di Cosmind srl

10.50 PRESENTAZIONE DEL CORSO “OPERATORE MECCANICO” a cura di

BRUNO ASCIONE - Scuola La Tecnica

11.00 PRESENTAZIONE AZIENDE ADERENTI

Car segnaletica srl

Cosmind srl

Idnamic Italia srl

Nashira hardmetals srl

Powerflex srl

Sapa spa

11.50 CONCLUSIONI

ARMIDA FILIPPELLI | Assessore alla formazione professionale della Regione Campania

ORESTE VIGORITO | Presidente Confindustria Benevento