Vigorito presidente Confindustria Campania, Matera: riconoscimento importante “Imprenditore che ha dato e sta dando lustro al nostro territorio"

"Saluto con orgoglio e soddisfazione la presidenza di Confindustria Campania in capo all'avvocato Oreste Vigorito”. Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che evidenzia: “È un riconoscimento importante ad un imprenditore che ha dato e sta dando lustro al nostro territorio con il suo intuito e la sua tenacia. Voglio augurare al Presidente Vigorito sempre maggiori successi, certo di come saprà ben rappresentare le istanze del mondo dell'impresa".