Bandiera azzurra al Comune di Foiano: domenica la consegna Si inaugura il percorso di trekking nel bosco Frosolone alla presenza di Maurizio Damilano

Sarà consegnata domenica la Bandiera azzurra al Comune di Foiano. Un riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) assegnano annualmente ad almeno otto Comuni italiani che si distinguano per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

Il Comune guidato dal sindaco Ruggiero era stato insignito del prestigioso riconoscimento lo scorso Aprile, e la cerimonia si terrà domenica 8 ottobre e prevede due momenti:

alle 9,30 in sala consiliare si terrà un incontro con Maurizio Damilano, ex marciatore italiano, campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 chilometri.

Poi alle 10 e 30 al Bosco Frosolone ci sarà l'inaugurazione del percorso con taglio del nastro, trekking aperto a tutti e ristoro presso l'area pic nic.