Ospedale Rummo: pediatria a rischio chiusura nelle ore notturne La denuncia di Imparato Cisl Fp Irpinia Sannio per l'ospedale di Benevento

"Investimenti, progetti, pianificazione e attenzione ai bilanci. È quello che riguarda il futuro dell'ospedale Rummo di Benevento, un futuro però che rischia di essere penalizzante per i cittadini e l'utenza: i servizi di pediatria nelle fasce notturne sono a rischio".

Così Massimo Imparato segretario generale CISL FP Irpinia Sannio.

"Apprezziamo la volontà della direzione sanitaria e amministrativa di guardare al futuro con apertura di nuovi reparti e aumento di posti letto ma la salute dei cittadini non si tutela con la calcolatrice". Spiega ancora Massimo Imparato segretario generale CISL FP Irpinia Sannio che denuncia: "È impensabile che un reparto fondamentale come la Pediatria rischi la chiusura notturna per mancanza di personale - dichiara il sindacalista - il pensionamento dei medici non deve rappresentare una perdita ma un' occasione per l' assunzione di nuovo personale, qui invece si paventa la chiusura del pronto soccorso pediatrico nelle ore notturne, una fascia oraria che si sa essere tra le più delicate”. La CISL FP che da sempre è schierata in prima linea per la tutela dei lavoratori ma soprattutto dei diritti dei cittadini, segue con grande attenzione la vicenda.

"Invitiamo i vertici dell' ospedale Rummo a un confronto - conclude Imparato - per trovare una soluzione che non penalizzi ancora una volta l'utenza".