Il campione olimpico Damilano consegna la Bandiera Azzurra al Comune di Foiano Il prestigioso riconoscimento per l'impegno a favorire lo sport con percorsi appositi sul territorio

La bandiera azzurra per Foiano di Valfortore, dopo la Spiga Verde e il riconoscimento di Comune rinnovabile arriva un altro riconoscimento per il centro fortorino. Un riconoscimento della Federazione Italiana di Atletica Leggera per l'impegno nella promozione nello sport e nella natura, grazie alla creazione del percorso di trekking nel bosco Frosolone.

Il sindaco Giuseppe Ruggiero infatti commenta: “E' un riconoscimento che rappresenta per noi il giusto risultato per l'impegno e anche un premio per i tanti che nelle nostre zone amano questi sport, peraltro con un testimonial importante come Maurizio Damilano”.

E su quel bosco meraviglioso,il Frosolone, ripreso proprio dal Comune: “Non è solo il sito del Feo Fest, ma un luogo da far vivere tutto l'anno, quindi con un percorso di circa 4 chilometri riconosciuto come bandiera azzurra e aperto a tutti. Stiamo creando un brand, stiamo dando a questi luoghi l'importanza che meritano”.

Ambiente, Sport e modernità per un comune del buon vivere dunque: “Vogliamo far capire che la tranquillità è qualcosa di non scontato: la base che offriamo a chi viene qui. Una vita salutare, di tranquillità, con la possibilità di vivere e fare sport nella natura e non solo: qualcosa che non si può trovare altrove”.

A consegnare il premio e ad accompagnare nella passeggiata la medaglia d'oro olimpica e campione del mondo di marcia, Maurizio Damilano: “La bandiera azzurra punta a dare un riconoscimento ai comuni che si stanno interessando del tema dell'esercizio fisico, del movimento e poi di quella che è la sostenibilità a livello territoriale favorendo il movimento a piedi”.



“Ma la bandiera azzurra non è un monumento al passato, ma uno stimolo per i comuni per fare sempre di più. Poter sfruttare il territorio al meglio, con attività di pratica diffusa, come ad esempio Foiano, è un progetto molto importante”.



E un plauso arriva anche dal mondo dell'associazionismo: tanti i gruppi presenti con tanti bimbi frementi e divertiti dallo scorrazzare tra i boschi, in tranquillità, come spiega ad esempio il presidente dell'Asd Feudum Mazzoccae di Foiano, Vincenzo Esposito “Il nostro intento era valorizzare il territorio con le attività sportive come trekking e mountain bike, quindi la Bandiera Azzurra ci dà lo spunto per partire alla grande. Siamo arrivati ad ospitare qui anche centinaia di ciclisti: dunque lo sport e l'avere percorsi virtuosi rappresenta una vetrina importante, per gli atleti ma anche per le famiglie”.