Gesesa: "Cittadino Vitulano senz'acqua? Aveva due allacci abusivi ed era moroso" La nota della società: "Erogazione idrica interrotta per irregolarità: tuteliamo cittadini onesti"

Dopo la denuncia di un cittadino di Vitulano circa un disservizio idrico patito nella sua abitazione arriva la replica di Gesesa: "Gesesa comunica che il cittadino del comune di Vitulano che, nella giornata di ieri, ha inviato alla stampa una nota diffamatoria nei confronti della società e dell’operato del proprio personale, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati configurabili. La società , infatti, ha interrotto l’erogazione idrica solo dopo aver effettuato un sopralluogo in presenza del diretto interessato, e dopo aver rinvenuto due allacci abusivi nella proprietà in questione che si sono aggiunti a circa cinquemila euro di morosità pregressa, relativa alla sola utenza contrattualizzata tra quelle rinvenute . Fatti regolarmente denunciati, anche in questo caso, all’Autorità giudiziaria. GESESA sta profondendo grande impegno, nell’ambito dei comuni gestiti, per contrastare quotidianamente allacci abusivi e morosità, al fine svolgere con il dovuto rigore il proprio dovere, anche per tutelare tutti i cittadini onesti che pagano regolarmente le bollette sostenendo la gestione del servizio idrico integrato".