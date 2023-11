Unione Nazionale Ufficiali in congedo, colonnello Corbo riconfermato presidente Sezione di Benevento. I tenente Nicola Ruggero eletto vicepresidente

È stato rinnovato il consiglio direttivo dell'Unuci di Benevento che ha confermato a maggioranza assoluta il colonnello (c.a.) Nicola Corbo alla guida dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia del Sannio.

Vice Presidente è stato invece designato il tenente Nicola Ruggero.

Eletti come consiglieri il tenente Francesco Adamo, il tenente Roberto Tarantino, il tenente Vincenzo Della Ratta e il tenente Luigi Tozzi.

Si rinnovano gli auguri di buon lavoro al Presidente, Vice Presidente e tutti i consiglieri.

Il presidente del seggio elettorale Unuci, tenente Savino di Scanno unitamente al segretario Cap. Diodoro De Sciscio e segretario, l'avvocato Aristide Verrusio. Alla riunione presente anche il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, che qualche settimana fa aveva ricevuto dal presidente Corbo la tessera UNUCI come segno “di "appartenenza" al sodalizio militare in quanto ha indossato la divisa di ufficiale dell' Arma dei Carabinieri”.