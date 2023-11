No alla violenza sulle donne: al Fatebenefratelli consulenze gratuite Dal 22 al 28 il progetto Bollino Rosa di Fondazione Onda e centri antiviolenza

La Fondazione Onda, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la terza edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Gli oltre 200 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa, dei quali fa parte anche l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

«L’obiettivo dell’edizione di quest’anno è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. A tutto ciò, si aggiunge anche una tematica nuova, quella della “violenza della malattia”. Quando una patologia irrompe nella vita di una persona, può avere – oltre alle conseguenze psico-fisiche – un impatto drammatico sulla qualità di vita, stravolgendo la quotidianità e le relazioni, minando il senso della propria identità.

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ha aderito all'importantissima iniziativa prevedendo colloqui in presenza (accesso libero ed anonimo) con la psicologa e l'assistente sociale.

I giorni dedicati del mese di novembre sono: 22, 23, 24, 27 e 28 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

presso l'ambulatorio di psicologia al I° piano della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli – Benevento.