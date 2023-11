A Benevento arriva il mangiaplastica: erogherà buoni per quattro attività L'iniziativa il 6 dicembre a piazza risorgimento

L'Asia ed il comune di Benevento comunicano che mercoledì 6 dicembre, alle ore 12 in piazza Risorgimento, si terrà l'inaugurazione della Mangiaplastica, un dispositivo interamente finanziato con fondi statali che consentirà ai cittadini di conferire rifiuti in plastica e ricevere in cambio dei buoni per le promozioni offerte da quattro partner commerciali che hanno aderito sinora: Legami Pizzeria, Antoel Ristorante Pizzeria, Trattoria e Pizzeria da Gino e Pina e Klima Vintage. L'iniziativa si pone come obiettivo quello di promuovere ed incentivare una corretta raccolta differenziata. All'inaugurazione prenderanno parte il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa e l'amministratore unico di Asia, Donato Madaro. L'adesione al programma Mangiaplastica resta aperta anche per altre attività commerciali interessate.