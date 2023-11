Volpe: "Nessuna chiusura per Uccp San Giorgio: allarmismo ingiustificato" Il dg Asl: "Qualcuno cavalca voci false: in realtà potenziamo"

Nessun rischio di chiusura per l’UCCP di San Giorgio del Sannio, l’ex Unità Complessa di Cure Primarie, che l’ASL ha realizzato, tra le prime in Regione, come progetto sperimentale finanziato con fondi regionali. Sebbene la conclusione della sperimentazione recava la data del 19 giugno scorso, la Asl ha mantenuto l’attività e sostenuto la spesa con i fondi aziendali, nelle more di accordi e protocolli organizzativi che si stanno realizzando in questi mesi.

“L’idea che stiamo perseguendo con forza e attenzione ad ogni dettaglio è il potenziamento del territorio - dichiara il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe - e il modello “UCCP” che è per noi un fiore all’occhiello, sarà implementato e potenziato per rafforzarne e migliorarne ulteriormente l'efficacia. Stiamo concentrando sforzi significativi in coordinamento e in collaborazione con diversi attori istituzionali, compresi i medici di medicina generale, per definire la migliore forma organizzativa, con apertura 24 h su 24 h, nel rispetto dei diversi contratti di categoria del personale coinvolto, per realizzare un impianto maggiormente rispondente ai bisogni della popolazione anche in funzione dell’attivazione delle Case di Comunità. Non capisco - chiude Volpe - la posizione di chi sta cavalcando false voci allarmistiche, circa la presunta interruzione dell’attività, la cui genesi è poco chiara e che preoccupano inutilmente la popolazione”.