Rinosinusite cronica con poliposi nasale: il San Pio riferimento nazionale L'ospedale di Benevento riconosciuto centro di eccellenza

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento è stata individuata come centro nazionale di eccellenza per il trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale. Tale riconoscimento è il risultato del notevole ed encomiabile impegno dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Otorinolaringoiatria, diretta dal Dottor Domenico Di Maria, coadiuvato dai Medici e dal personale infermieristico afferente alla unità operativa da lui diretta; il reparto, infatti, è stato selezionato, nell'ambito dell'interessante progetto "EosNose”, tra i 20 centri di riferimento nazionali per il trattamento della Rinosinusite Cronica con poliposi nasale.

Il 23 novembre 2023, presso l'Hotel Poseidon a Torre del Greco (NA), si svolgerà un evento formativo, parte integrante del progetto, che prevederà una parte teorica, seguita il giorno successivo, il 24 novembre, da una sessione di live surgery, trasmessa dalla Sala Operatoria del Dipartimento di Chirurgia dell'AORN "San Pio" di Benevento.

Domenico Di Maria è stato tra i primi professionisti ad aver organizzato, nel 2005,un evento di chirurgia live, proprio al Presidio Rummo, sul trattamento endoscopico delle malattie nasali; negli ultimi dieci anni ha operato piu di 800 pazienti affetti da rinosinusite cronica con poliposi. L'azienda San Pio di Benevento è stata, tra l'altro, una delle prime strutture ad utilizzare l'innovativo trattamento della poliposi con il ricorso ai farmaci biologici

“Il nostro obiettivo è assicurare cure mediche all'avanguardia ed innovative, con la prospettiva di individuare terapie sempre più efficaci per garantire la salute dei cittadini. Questo riconoscimento nazionale è il frutto di un lavoro certosino, intenso e appassionato portato avanti nel tempo dagli operatori della UOC di Otorinolaringoiatria e degli altri reparti coinvolti.

Ringrazio il dottor Domenico di Maria, direttore della UOC di Otorino, il dottor Luigi Salzano, Direttore del Dipartimento Scienze chirurgiche, lo staff specialistico degli anestesisti, , gli infermieri e gli OSS per il costante impegno ed il loro contributo fondamentale.

Questo evento assume un importante significato per l'Azienda Ospedaliera "San Pio", ponendola all'avanguardia nel trattamento delle patologie naso-sinusali e rafforzando il suo ruolo di leader nel settore sanitario” afferma il Direttore Generale dell'azienda San Pio, Maria Morgante.