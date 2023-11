Scuole chiuse per allerta meteo, Mastella ribadisce: prima la sicurezza Il sindaco di Benevento attraverso i social rimarca i motivi delle sue decisioni

“Il Sindaco di Pescara è stato contestato e poi minacciato, da studenti e genitori, per non aver chiuso le scuole dopo un’allerta meteo. A ciascuno il suo, come diceva Sciascia”.

Clemente Mastella torna sulla questione dello stop alle lezioni determinato dall'allerta meteo. La decisione del sindaco di Benevento è stata fortemente contestata e dunque il primo cittadino, attraverso i social, ha voluto ribadire le motivazioni delle sue decisioni. Lo ha rimarcato anche in un post pubblicato ieri “A Roma una donna uccisa da un ramo spezzato dal vento. Lo dico a quelli che chiosano sempre le mie scelte di attenzione riguardo al vento. Ho il dovere morale di salvaguardare la sicurezza di chi vive nella mia città, avendo fatto anche il professore ho cognizione dell'elemento didattico”.