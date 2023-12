Confindustria e Asl insieme per la salute. Vigorito: al centro le persone Nella zona industriale di Ponte Valentino il camper mobile per effettuare screening oncologici

Centoventi screening oncologici gratuiti per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi nella popolazione adulta.

Sono stati effettuati nell'area industriale di Ponte Valentino grazie alla sinergia tra l'Asl di Benevento e Confindustria impegnate (oggi e domani) nella campagna di prevenzione oncologica che, prima della due giorni beneventana, ha già fatto tappa a Montesarchio e Limatola.

Un appuntamento dedicato al mondo delle imprese per salvaguardare la salute dei lavoratori grazie ai test per il tumore al collo dell’utero, alla mammella e al colon retto.

“Un progetto che Confindustria porta avanti grazie alla disponibilità dell'Asl e del direttore Volpe. La dimostrazione di una sensibilità che va oltre gli interessi e mette al centro le persone. Le aziende consentiranno ai dipendenti, durante il proprio orario di lavoro e senza alcun permesso, lo svolgimento degli screening per dedicare un momento di attenzione alla propria salute” ha chiarito il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.

"Confindustria è dunque parte di un percorso che coinvolge l'intero territorio “A riprova – dettaglia ancora Vigorito – questa opportunità è estesa non solo ai lavoratori ma anche ai loro familiari. Credo che questo territorio abbia bisogno di attività come queste sul piano sociale perchè è da una società sana che nasce un'industria sana. Bisogna promuovere iniziative del genere che possono rappresentare un esempio come lo è stata la collaborazione con l'Asl per la campagna vaccinale anticovid. In quel caso l'accordo tra Asl e Confindustria divenne modello prioritario e apripista in Italia ottenendo una risonanza notevole”.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Campagna di Prevenzione Oncologica in linea con le direttive della Regione Campania che offre, grazie al personale sanitario qualificato, la possibilità di effettuare, su una stazione mobile itinerante, dotata di appositi ambulatori, alcuni esami previsti dal piano sanitario.

La campagna che già è periodicamente promossa dall’ASL, trova un ulteriore alleato nelle imprese che si impegnano nel diffondere la cultura della prevenzione attraverso azioni complementari.

E il direttore dell'azienda sanitaria locale ribadisce: “Un momento giusto che conferma la sinergia che abbiamo da sempre con Confindustria e con le imprese. Oggi portiamo la prevenzione a casa dei lavoratori, per la loro salute”.

E poi aggiunge “Sono davvero felici dei risultati che raggiungono numeri importanti che chiariscono quanto finalmente si sia compreso che la prevenzione è fondamentale”.