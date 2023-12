Mastella scrive a Mister Prezzi per segnalare l’anomalia inflattiva Una dinamica sproporzionata ed eccessiva

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha scritto al Garante sulla sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (meglio noto come Mister Prezzi), Benedetto Mineo, per segnalargli l'anomalia inflattiva che si registra a Benevento.

“Ho appreso dal Sole 24 Ore, non senza stupore, che la provincia di Benevento accusa un indice d’inflazione particolarmente gravoso ed elevato. Nello specifico riguardo l’inflazione generale Benevento è al 99° posto con una percentuale pari al 6,50. Ancora più preoccupanti – si legge nella lettera - risultano i dati relativi all’inflazione per prodotti alimentari e bevande non alcoliche: con un tasso pari all’11% la provincia di Benevento paga il prezzo più salato alla spirale inflattiva”.

Di qui la scelta del primo cittadino di scrivere al Garante sulla sorveglianza dei prezzi per segnalare “la dimensione oggettivamente anomala di tali dati statistici. Una dinamica di rialzo dei prezzi così sproporzionata ed eccessiva, soprattutto sulla catena dei prodotti alimentari, genera inevitabilmente riverberi molto negativi sui cittadini e soprattutto sui ceti più vulnerabili della società”.

Pertanto, il sindaco Mastella, pur nella consapevolezza che la Carta Costituzionale, all’articolo 41, garantisce la libertà dell’iniziativa economica, ha chiesto a Mister Prezzi di attivare quanto nei suoi poteri e nelle sue competenze per approfondire le origini dell’impennata inflattiva che affligge il territorio sannita e mettere in campo possibili misure calmieranti e correttive.

Aggiungendo: “Quale Sindaco del capoluogo provinciale, mi rendo disponibile a promuovere, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, ogni utile iniziativa per valorizzare e promuovere le best practice a contrasto dell'aumento dei prezzi”.