Partoanalgesia: l'impegno del San Pio per la formazione Sancita dal 2017 come Lea, la legge riconosce alla donna la scelta a partorire senza dolore

E' partita oggi la due giorni dedicata alla formazione sulla Partoanalgesia presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento. Il corso si terrà anche domani dalle 8.30 alle 19.00, nella Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie del P.O. “G.Rummo” di Benevento Il dolore del travaglio può rappresentare un importante ostacolo, che impedisce alla donna di vivere serenamente l’evento del parto. La partoanalgesia (o analgesia epidurale) consente di controllare, in modo efficace, il dolore del travaglio, senza interferire sulla dinamica fisiologica del travaglio stesso e permettendo alla gestante di partorire in modo naturale e spontaneo. Dal marzo del 2017 la partoanalgesia è sancita come LEA (Livello Essenziale di Assistenza); la legge riconosce così alla donna il diritto di scegliere di partorire senza dolore. Il corso organizzato dall’AORN San Pio, della durata di due giorni, si propone di formare e aggiornare ostetriche, anestesisti ed infermieri sulle tecniche più recenti disponibili. La partoanalgesia è una procedura mini-invasiva perimidollare che può essere effettuata con varie tecniche: peridurale, spinale e spino-peridurale. Attualmente, rappresenta la tecnica piu’ efficace nel controllo del dolore del parto, è sicura per la madre e per il feto ed è modulabile, sia come analgesia durante le fasi di travaglio, sia nel caso di taglio cesareo non programmato, consentendo l’esecuzione di una vera e propria anestesia, modificando le dosi di farmaci utilizzati.

I Direttori del corso di formazione sono il Dott. Luciano Pino –Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia dell’AORN San Pio di Benevento ed il Dott. Vincenzo Colella – Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia dell’AORN San Pio di Benevento.

“La partoanalgesia è una procedura di primaria importanza, sancita dall'organizzazione Mondiale della Sanità come ‘diritto fondamentale’ di tutte le partorienti, e raccomandata dal sistema sanitario, per la valutazione qualitativa dei punti nascita. Per molte donne il dolore rappresenta un grosso ostacolo che può limitare una partecipazione attiva e serena alla nascita del proprio figlio. La partoanalgesia rientra nelle attività che l’AORN San Pio di Benevento offre alle donne, affinchè partoriscano senza dolore e abbiano la garanzia di un percorso

organizzativo - assistenziale al passo con i tempi e le evidenze scientifiche”- afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.