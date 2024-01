A Moiano la marcia per la Pace di Azione cattolica, Libera e Chiesa “In piedi costruttori di pace” per riflettere, denunciare, costruire, condividere, parlare, pregare"

Domani pomeriggio a Moiano in Valle Caudina, convegno e marica della pace organizzata dall'azione cattolica, da Libera e dalla Parrocchia San Pietro Apostolo. Iniziativa dal titolo: “In piedi costruttori di pace” per riflettere, denunciare, costruire, condividere, parlare, pregare, marciare.

Mettere insieme gli ingredienti che “animano la democrazia ed alimentano la partecipazione. Un momento importante – ha rimarcato Michele Martino, referente di Libera Benevento -, fortemente promosso dalla Chiesa locale, dalle associazioni cattoliche e dalle organizzazioni laiche. Insieme per dire NO a tutte le guerre ed a tutte le violenze. Per rivendicare un territorio libero da ogni forma di oppressione, anche quella camorristica. Per sensibilizzare le coscienze di ognuno di noi per la costruzione del NOI”.

Valle Caudina, rimarca Martino “spesso al centro delle cronache giudiziarie che mettono sempre di più in evidenza come quel territorio necessiti di essere particolarmente attenzionato. Partiamo dalla strada, occupiamo gli spazi fisici e culturali che diversamente ed inevitabilmente saranno occupati “ da altri”. Ci sono momenti in cui bisogna sentire forte il richiamo della strada e della piazza...".