Mastella: "Tragedia delle Foibe a lungo minimizzata quando non proprio negata" Il sindaco di Benevento ha ricordato le vittime e deposto dei fiori con il Prefetto Torlontano

"La violenza, cieca e disumana, delle Foibe è stata a lungo minimizzata, quando non proprio misconosciuta o negata". Così, nel Giorno del Ricordo, in piazzale Martiri delle Foibe al Rione Libertà, alla presenza del Prefetto Carlo Torlontano, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha deposto un omaggio floreale in commemorazione delle vittime di quell'immane tragedia e della diaspora istriano-fiumano-dalmata.

"Ma l'asimettria del Ricordo - ha spiegato ancora il sindaco Mastella - come ha ammonito ieri il Presidente Mattarella, è un oltraggio ulteriore alle vittime e non è tollerabile. Una comunità cresce nella coscienza collettiva e condivisa della storia. A Benevento a piazzale Martiri delle Foibe mancava finanche la targhetta toponomastica: abbiamo ritenuto giusto invece dall'anno scorso valorizzare questo luogo di ricordo e riflessione con una cerimonia sobria sì ma significativa" ha concluso il primo cittadino.