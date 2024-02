Completamento Fortorina, Telesina e ferrovia Napoli-Bari per riscatto del Sannio Il sottosegretario al Mit, Ferrante a San Bartolomeo in Galdo con Anas, amministratori e deputazione

Vertici Anas esponenti del Governo, deputazione sannita e amministratori questa mattina a San Bartolomeo in Galdo per fare il punto su due importanti opere al centro di imponenti lavori per le aree interne. Nel Fortore hanno fatta tappa il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante con il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano e il responsabile di Anas Campania e Commissario per l’itinerario SS212 – SS369 - SS17, Nicola Montesano ed il responsabile Nuove Opere di Anas, Domenico Pietrapertosa.

A fare gli onori di casa il sindaco Carmine Agostinelli che si è detto soddisfatto di come stanno procedendo gli importanti lavori pe r la ricostruzione del viadotto “V01” nell’ambito di un più ampio intervento di manutenzione di tre viadotti per un investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro e la seconda – una nuova opera, Commissariata – ovvero il nuovo itinerario strategico di collegamento con la SS212 “della Val Fortore”, fino al confine regionale con la Puglia.

“Significativa oggi la visita del sottosegretario – ha rimarcato il sindaco Agostinelli - che testimonia anche l'impegno del Governo rispetto al tratto commissariato della Fortorina che San Bartolomeo attende da anni. Importante è anche il collegamento tra i due tratti per completare l'opera”.

In particolare, i viadotti situati tra il km 12,500 ed il km 12,700 (“V3”) e tra il km 13,100 ed il km 13,180 (“V2”) sono del tutto fruibili (con la rimozione dei precedenti sensi unici alternati) già dal settembre dello scorso anno; gli interventi principali eseguiti sono consistiti nel ripristino delle pile e dell’impalcato, nel rifacimento della soletta e dei cordoli, oltre che nella installazione di nuove barriere di sicurezza, nuova pavimentazione e relativa segnaletica.

Per i lavori sul viadotto “V01”, invece, eseguita già la demolizione della precedente infrastruttura, sono in corso di realizzazione le prove di carico, propedeutiche alla realizzazione delle opere di fondazione superficiali, alcune delle quali già avviate; si stanno realizzando inoltre le pile di elevazione. Il nuovo viadotto avrà un totale di 9 pile e due spalle, a sostegno di 10 campate.

Dettagliati anche gli ulteriori interventi in corso lungo la SS369 “Appulo Fortorina”, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Per quanto attiene, invece, alle Opere Commissariate ha invece spiegato l'ingegnere Montesano dell'Anas (ovvero i lavori del 2° lotto «Variante all’abitato di San Bartolomeo in Galdo» e prosieguo fino alla SS17 “Appulo Volturara”, in Puglia) “sono stati evidenziati i principali vantaggi: l’intervento mira a dimezzare i tempi di collegamento nella direttrice Nord-Sud, attualmente condizionati dalla presenza di numerosi attraversamenti urbani, oltre che dalla tortuosità del collegamento esistente”.

“L’occasione è stata utile anche per fare il punto sulle opere commissariate nel Sannio – ha poi spiegato il sottosegretario Tullio Ferrante -: la SS 212 vede prossima la conclusione della progettazione esecutiva del 1°stralcio-1° lotto con la successiva consegna dei lavori; la SS 369 'appulo-fortorina' è interessata da una serie di interventi manutentivi e migliorativi delle condizioni di sicurezza per un ammontare di oltre 20 milioni di euro, 15 dei quali già in esecuzione, 2 di prossimo avvio ed i restanti in progettazione”.

L'esponente del governo ha poi parlato anche del raddoppio della Telesina: “si registra la recente emissione della determina commissariale che definisce le condizioni per procedere alla successiva stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori sul primo lotto 'Caianello-Benevento'; un ulteriore passo avanti, all’esito del lungo contenzioso che ha interessato la procedura di gara, che consentirà finalmente di dare avvio alla progettazione esecutiva dell’opera.

I prossimi mesi saranno decisivi per imprimere l’accelerazione necessaria alla realizzazione di opere viarie strategiche per questi territori. Il Governo, anche attraverso la mia presenza, intende dimostrare l’importanza di dotare il Mezzogiorno di infrastrutture moderne e sicure, coerenti con la strategia di rilancio di un territorio troppo spesso dimenticato e su cui invece poniamo grande fiducia per la ripartenza del Sud e del Paese tutto”.

“E’ mio dovere e lo faccio con gran piacere e orgoglio prestare attenzione alle grandi opere in esecuzione nel Sannio” ha rimarcato l'onorevole Rubano che poi spiega: nel contempo voglio ringraziare il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Tullio Ferrante che ancora una volta, quest’oggi, ha fatto visita nel nostro territorio e che ringrazio per l’attenzione mostrata al cantiere del viadotto di San Bartolomeo. Non è la prima volta che siamo presenti per monitorare le grandi opere in lavorazione, oggi in Valfortore abbiamo preso atto dello stato dei lavori che procedono secondo la tabella di marcia. In particolare – ha ribadito ancora il deputato di Forza Italia -, nello specifico ho anche preso atto che le mie sollecitazioni presso i dirigenti dell'Anas hanno trovato riscontro per la messa in sicurezza della Strada Statale 369 con la posa in opera di nuovo asfalto e l'installazione dei guardrail. Il nostro interesse e’ questo e lavoreremo in sinergia con i referenti competenti per conseguire tutti gli obiettivi programmatici. Forza Italia dimostra quotidianamente con i fatti e la sua presenza e non con vuote parole che è sempre attenta, attraverso l’incessante operato del Governo, alle esigenze dei nostri territori”.