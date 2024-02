La solidarietà di Futuridea per Carlo Iannace Pronti a organizzare di nuovo la marcia "Una luce per la vita"

“Futuridea da diversi anni collabora con il dottor Carlo Iannace e con tutto il mondo della prevenzione. A lui l’idea di coinvolgerci in questo progetto della prevenzione e nell’organizzazione, a Futuridea, di screening oncologici gratuiti per la prevenzione al tumore al seno, partecipati sempre da centinaia di donne”.

Parte da qui Carmine Nardone, Presidente di Futuridea e aggiunge “Lui, instancabile, rassicura ciascuna. Lo scorso anno abbiamo organizzato ‘Una Luce per la Vita’, la fiaccolata per i malati oncologici. Una grande manifestazione che si è svolta a Pietrelcina (e siamo pronti a riorganizzarla anche quest’anno) alla quale hanno partecipato centinaia e centina di malati oncologici. Un evento per dare un segnale di speranza e sensibilizzare sull'importanza del reinserimento dei malati oncologici nella società dopo l'esperienza della malattia.

Ecco, il dottore Iannace incarna l’umanizzazione della medicina. È una persona onesta, dedicata alla sua professione e al benessere dei pazienti. In queste ore c’è molta preoccupazione da parte delle donne che devono essere sottoposte ad operazione e delle rispettive famiglie.

Continueremo sempre a collaborare con il dottore Carlo Iannace, con Carlo, per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e continuare una battaglia culturale per la quale il diritto alla cura spetta a tutti, non solo a chi ha i mezzi economici. Avanti, con coraggio e con la forza delle idee e dell’amore”.