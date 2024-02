A Benevento domani chiuse via Annunziata e via Mario La Vipera Divieto di sosta nelle due aree e per i residenti percorso alternativo

In ragione dell'esecuzione di lavori edili, il dirigente dell'Ufficio Traffico ha firmato un ordinanza con la quale per la giornata di domani, 17 febbraio, dalle ore 14,30 alle 17,30, è istituita la chiusura temporanea di via Annunziata (altezza civico 110), con divieto di sosta e rimozione coatta per mezzi non autorizzati. Vigerà il senso unico alternato per i soli residenti autorizzati sul tratto via Annunziata (dal civico 110) - via Rummo.

Sempre domani sabato 17 febbraio, per lavori di manutenzione su un fabbricato, dalle ore 08:00 alle 18:00 sarà chiusa al traffico via Mario La Vipera, con divieto di sosta e rimozione coatta. Per gli autorizzati alla Ztl, istituito un percorso alternativo lungo le seguenti arterie: via Traiano, piazza IV Novembre, corso Garibaldi, via Cardinale di Rende. Senso unico alternato, vigente per i soli residenti, nel tratto via Mario La Vipera (altezza civico 33)-viale dei Rettori.