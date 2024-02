Benevento: riapre la storica casa per anziani San Pasquale Taglio del nastro per la struttura di via dei Longobardi

Creare un luogo di cura, serenità e benessere. E' l'obiettivo che si vuole mettere in campo per gli anziani con la riapertura della casa albergo San Pasquale di Benevento. Dopo oltre un quinquennio questa mattina taglio del nastro per la storica struttura comunale di via dei Longobardi, ora completamente ristrutturata.

“Oggi, più di ieri, indosso con orgoglio la fascia tricolore – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella – perchè metto in campo un azione importante per la comunità aiutando ad affrancare dal bisogno i cittadini che hanno necessità. Dopo l'impegno per i bambini autistici con la Casa di Jonas questo è un ulteriore traguardo per le politiche di welfare cittadine. Soprattutto oggi queste strutture sono necessarie perché aiutano le famiglie che non possono prendersi cura dei propri cari”.

La struttura è affidata in concessione decennale alla cooperativa Il Gabbiano ed è pensata per gli ultra 65enni autosufficienti, o parzialmente autosufficienti, sedici i posti disponibili.

E come evidenziato dal dirigente del Settore Servizi sociali Gennaro Santamaria "Dopo il piano terra e il primo piano si passerà a creare nuovi spazi nei piani superiori dedicati ad un progetto di cohousing per anziani".

“Un passo avanti per il benessere fisico e mentale degli anziani sarà luogo di benessere e tutela degli anziani – ha spiegato l'Assessore alle politiche Sociali, Carmen Coppola – lavoriamo sempre di più alle politiche sociali dando supporto a chi ne ha bisogno. Tanti i servizi previsti tra cui anche attività di socializzazione e aggregazione”.

“Gli anziani sono coloro che debbono tramandare il deposito di memorie alle generazioni future ed è essenziale averne cura. E' importante lottare contro la solitudine che è un cancro che si estende sempre di più. In questo senso le aree interne potrebbero avere delle chache in più perchè il rapporto umano qui è più diretto, più facile”.