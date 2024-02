Al San Pio arriva "Cup Recall": per confermare o disdire le prenotazioni Morgante: "Servizio nell'ottica della riduzione delle liste d'attesa nell'interesse dei cittadini"

Al San Pio arriva "Cup Recall": un sistema di richiamata telefonica automatizzata per confermare o disdire la prenotazione di una prestazione specialistica ambulatoriale. Il numero chiamante è lo 0824.57.929 – 930 – 931 (non abilitato a ricevere telefonate).

Prima della data prevista per l’erogazione della prestazione, l’utente verrà contattato telefonicamente al numero indicato al momento della prenotazione da una voce registrata “Buongiorno, è in linea con il sistema di richiamata automatico per la conferma o disdetta delle prenotazioni effettuate presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. La informiamo che proseguendo nell’ascolto autorizza al trattamento dei suoi dati personali che saranno gestiti nel rispetto della normativa in materia di privacy.”

Verificata l’identità del cittadino –utente, la procedura ricorderà alla persona interessata la prenotazione della visita specialistica o dell’esame prenotato e chiederà di CONFERMARE o DISDIRE, vocalmente, la prenotazione effettuata. In mancanza di risposta vocale partirà il messaggio per la digitalizzazione sulla tastiera telefonica dei seguenti numeri:

per CONFERMARE la prenotazione DIGITARE il tasto 1

per DISDIRE la prenotazione DIGITARE il tasto 2

La chiamata RECALL sarà effettuata dal lunedi’ al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Se già è stato effettuato il pagamento del ticket per la prenotazione ed a seguito di recall viene disdetta, l’utente potrà rivolgersi allo sportello CUP per l’eventuale rimborso. Il CUP RECALL , consentendo l’eventuale disdetta della prenotazione , senza ulteriori attività da parte del cittadino, contribuisce alla riduzione delle liste di attesa, poiché, con il servizio di richiamata automatizzata, le prenotazioni disdette , in tempo reale, daranno la possibilità di prenotazione ad altri utenti.

“ Il CUP RECALL si muove nell’ottica della riduzione delle liste di attese e, quindi, di una più celere fruibilità delle prestazioni da parte degli utenti. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo iniziative concrete per garantire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini ”, afferma il Direttore Generale dell’AORN “San Pio di Benevento” Maria Morgante, .