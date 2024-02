Proteste agricoltori. Domani anche dal Sannio a Roma per la manifestazione Partenza dalla rotonda dei Pentri alle 5 del mattino per raggiungere la capitale

Partiranno anche dal Sannio gli agricoltori alla volta di Roma per la manifestazione organizzata da Riscatto agricolo nazionale per domani. La partenza è per le 5 di domani mattina dal presidio della Rotonda dei Pentri alla volta della capitale. “Difendiamo il prodotto italiano” uno degli slogan per la nuova mobilitazione voluta dal movimento che ormai da settimane sta organizzando cortei e sit in per tenere accesi i riflettori su una serie di problemi degli agricoltori. Presidio che nel Sannio sta trainando la protesta in tutta la Campania visti gli alti numeri di partecipanti alle proteste delle scorse settimane. Questa mattina una delegazione di Riscatto Agricolo di Benevento ha raggiunto il presidio di Roma per organizzare la giornata di mobilitazione nazionale.