"Giuseppe Dossetti. La politica come missione", focus sul libro di Giorgi Martedì 27 febbraio alle ore 17, presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento

Il Laboratorio per la felicità pubblica organizza martedì 27 febbraio alle ore 17.00, presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento (Viale Mellusi n. 68), la presentazione del libro di Luigi Giorgi dal titolo: “Giuseppe Dossetti. La politica come missione” (edito da Carocci editore).

Il programma dell’incontro è così articolato: saluta Maria Cristina Aceto Direttrice del Centro Servizi per il Volontariato delle province di Avellino e Benevento, introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica, interviene Argia Albanese Presidente del Movimento politico per l’unità Italia, conclude l’autore Luigi Giorgi Coordinatore delle attività culturali dell’Istituto Luigi Sturzo. “Con questa iniziativa del Laboratorio per la felicità pubblica – spiega Ettore Rossi – intendiamo offrire all’attenzione di quanti interessati la figura di Giuseppe Dossetti, la cui storia e il cui pensiero se ci riferiamo solo al suo profilo di padre costituente può essere fonte di ispirazione anche per l’oggi, in particolare per chi ritiene la politica un servizio verso i più deboli e un impegno per costruire una democrazia sostanziale e non solo formale”. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Cesvolab, Base Benevento e Argomenti2000 - Associazione di amicizia politica.