Un incontro sull'inventario dell'Archivio Storico del Comune di Benevento Appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 16,30, al Museo del Sannio

Non sono molte le città, in Italia, che, come Benevento, possiedono un archivio civico così ricco e antico. Si deve soprattutto all’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, del quale ricorre quest’anno il terzo centenario dell’elezione a papa, la sua sistemazione, impedendone di fatto la dispersione. Fu poi grazie ad Alfredo Zazo e Mario Rotili se questo prezioso archivio, nel Novecento, arrivò al Museo del Sannio, dove è stato con cura conservato e studiato.

Ed è qui che interviene l’opera dell'archivista Gilberta Famiglietti che, durante il suo servizio al Museo, ha provveduto alla riorganizzazione e alla inventariazione dell’intero fondo, inventario che, per la parte più antica, viene ora pubblicato dall’Archeoclub di Benevento. Con questo libro, che sarà prezioso strumento di consultazione per chi si occupa della storia di Benevento, si fornisce un ulteriore importante tassello alla riscoperta e alla valorizzazione del nostro passato.

Il libro verrà presentato sabato 24 febbraio 2024, alle ore 16,30, al Museo del Sannio, in un convegno che vedrà la partecipazione di Marcello Rotili, responsabile scientifico del Museo, di Giovanni Araldi, dell’Università degli Studi di Salerno, e dell’autrice Gilberta Famiglietti.