Entrato in vigore il nuovo piano traffico nella zona alta di Benevento Modifiche già apportate nelle zone di via Guidi, via Galaganetti e via Meomartini

Con l'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale e l’attivazione del senso unico anche in via Galganetti e in un segmento di via Meomartini, avvenuti questa mattina, è definitivamente entrato in vigore il nuovo piano traffico riguardante la zona alta della città.

A darne notizia è l’assessore al Traffico e Parcheggio, Attilio Cappa, che spiega: “Con l’introduzione del nuovo dispositivo abbiamo definitivamente risolto il problema del traffico e dei parcheggi nell’area in cui insistono via Guidi, via Galaganetti e via Meomartini. Si tratta di un provvedimento specifico, concreto e coerente avviato qualche mese fa con l'introduzione del senso unico in via Filippo Maria Guidi. Una soluzione strategica che, d’ora innanzi, consentirà di decongestionare il traffico in una zona densamente abitata e, nello stesso tempo, di aumentare considerevolmente il numero degli stalli per la sosta a disposizione dei residenti, delle attività commerciali e dei pendolari in partenza dall'area di stazionamento dei bus extraurbani. Un risultato importante, dunque, raggiunto grazie al fattivo contributo di tutti i componenti della Commissione consiliare presieduta da Antonio Picariello, del Settore Traffico e della Polizia Municipale”.