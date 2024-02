Consorzio Asi di Benevento: in visita delegazione libico-tunisina Obiettivo della visita: rafforzare azioni di cooperazione allo sviluppo

Il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, ha ricevuto stamane presso gli uffici di presidenza una delegazione libico-tunisina giunta in Italia per rafforzare azioni di cooperazione allo sviluppo.

La delegazione composta dall’Ing. Hussien Sweidan Presidente dell’Authority libica per le Infrastrutture e dal Manager Director della “Alamat s.a.r.l.” azienda tunisina è stata accompagnata dall’Imprenditore sannita Nicola Grasso e da imprenditori del settore siderurgico locale.

Presenti all’incontro, oltre al Presidente del Consorzio anche i consiglieri dell’Asi, Geppino Russo, Alessio Augliese e Antonio Pietrovito.

Nel fare gli onori di casa il Presidente Vessichelli ha rinsaldato memorie di un’amicizia che lega storicamente la Libia all’Italia ed ha espresso la volontà di favorire connessioni di carattere imprenditoriale. “l’odierna stabilizzazione del quadro politico libico è un fattore che consente una bilateralità potenziale che andrebbe a favorire non solo partenariati finalizzati ad un export di produzione, ma anche uno scambio di know how che avvantaggerebbe entrambi”.

Fra gli obiettivi dichiarati, invece, dal Presidente della Authority libica vi è l’occasione prossima di rifornirsi -da industrie locali- di semilavorati e prodotti finiti in acciaio e ghisa da impiegare per l’ultimazione di tre importanti infrastrutture di collegamento che si stanno realizzando sul territorio libico.

“Con l’auspicio che questa sia la prima fra molte altre iniziative, è utile sottolineare che la circostanza odierna ha fatto emergere l’assoluto protagonismo del comparto siderurgico sannita che si afferma anche nel mediterraneo quale eccellenza” ha dichiarato in conclusione Vessichelli.