"Il conflitto Russo – Ucraino: ci dobbiamo preoccupare?", il convegno dell'Unuci In collaborazione con il Centro Sociale 'Diogene' di Benevento

Le ragioni storiche che hanno generato un rapporto conflittuale tra la Russia e l'Ucraina che oggi è purtroppo sfociato nella terribile guerra che ormai da mesi provoca morti e distruzione. Questo al centro del convegno “Il conflitto Russo – Ucraino: ci dobbiamo preoccupare?” organizzato dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo – sezione di Benevento in collaborazione del Centro Sociale “Diogene”.

L'incontro si è svolto presso la sala uditorio del centro Diogene dove il professore Roberto Mauriello ha spiegato le motivazioni e l'origine del rapporto conflittuale tra la Russia e l'Ucraina.

Docente di Scienze militari e storiche, autore di importanti pubblicazioni, il professore Mauriello ha negli anni ottenuto riconoscimenti letterari ed accademici.

“L'illustre relatore – spiega il colonnello Nicola Corbo della Sezione di Benevento dell'Unuci - partendo dalla costituzione del Canato di Crimea ed Azov del 1783 da parte della Russia di Caterina la Grande a cui a seguire l'annessione dell'Ucraina del 1795 come conseguenza della seconda spartizione della Polonia, dalla definizione dei confini russo-ucraini sanciti dal Trattato di Brest-Litovosk del 1818 fino a giungere al Trattato fra i due Stati del 1991, con in ultimo le considerazioni e valutazioni sullo stato del conflitto militare di oggi, le considerazioni del professore Mauriello sono state ispirate ai severi principi dell'esposizione dei fatti come le Scienze storiche impongono, nulla tralasciando alle evidenze cartografiche sulle modifiche nel tempo di confini e territori”.

Presenti alla conferenza le principali assocazioni d'Arma e Combattentisiche del Sannio. Tante le domande poste ai relatori. Al termine della conferenza il presidente Corbo ha ringraziato i partecipanti ed ha omaggiato il professore Mauriello con un crest dell'Unuci.